Цена планшета Amazon Fire HD 8 сейчас составляет всего 59 долларов

Приобрести первый планшет Amazon с голосовой поддержкой Alexa сейчас можно всего за 59 долларов. Гаджет стоит так дешево в рамках акции Gold Box.

На данный момент цена Amazon Fire HD 8 составляет 59 долларов с 32 ГБ ОЗУ. Это предложение заинтересует тех, кто пропустил Prime Day. В этот день продавали планшет по цене 49 долларов, но с 16 ГБ оперативной памяти. Компания Amazon продолжает удивлять гиков своими дешевыми ценами. Планшеты этого интернет-ритейлера отличаются хорошими качеством и небольшой стоимостью. Amazon Fire HD 8 не является основным конкурентом iPad или Surface Go. Этот планшет дешевле и связан с приложениями Amazon.

Гаджет является идеальным вариантом для детей. Он предоставляет доступ к приложениям Hulu, Netflix, Twitch и прочим. Здесь невозможно воспользоваться Google Play Store, но зато появляется широкий выбор игр. Amazon Fire HD 8 совместим с картами microSD. Пользователь без особых усилий при желании увеличит объем постоянной памяти устройства.

Домбровский Сергей