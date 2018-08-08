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В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

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На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

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| | Цена планшета Amazon Fire HD 8 сейчас составляет всего 59 долларов

Цена планшета Amazon Fire HD 8 сейчас составляет всего 59 долларов

Сегодня, 22:46

Приобрести первый планшет Amazon с голосовой поддержкой Alexa сейчас можно всего за 59 долларов. Гаджет стоит так дешево в рамках акции Gold Box.

 

На данный момент цена Amazon Fire HD 8 составляет 59 долларов с 32 ГБ ОЗУ. Это предложение заинтересует тех, кто пропустил Prime Day. В этот день продавали планшет по цене 49 долларов, но с 16 ГБ оперативной памяти. Компания Amazon продолжает удивлять гиков своими дешевыми ценами. Планшеты этого интернет-ритейлера отличаются хорошими качеством и небольшой стоимостью. Amazon Fire HD 8 не является основным конкурентом iPad или Surface Go. Этот планшет дешевле и связан с приложениями Amazon.

Гаджет является идеальным вариантом для детей. Он предоставляет доступ к приложениям Hulu, Netflix, Twitch и прочим. Здесь невозможно воспользоваться Google Play Store, но зато появляется широкий выбор игр. Amazon Fire HD 8 совместим с картами microSD. Пользователь без особых усилий при желании увеличит объем постоянной памяти устройства.


Домбровский Сергей
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