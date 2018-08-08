Все «взрывные» опции будут рассмотрены аналитиками Google позже в масштабном обзоре. А пока эксперты решили сосредоточиться на настоящих «изюминках».

Специалисты намерены посвятить пользователей смартфонов в то «о чем не говорят, чему не учат в школе». Общеизвестные факты о том, что будет модернизирована навигация ОС и интерфейс, на сей раз не станут предметом анализа. Эксперты рассказали о малоизвестных функциях Android 9 Pie.

Первой «изюминкой» стала эволюция Bluetooth. В новой операционке он заговорит. В одно время программа позволит сопрягать до пяти устройств, а сигнал от каждого из них система сможет направить на любой из динамиков по желанию пользователя или на присоединенный аудиогаджет. Более того, обновленный Bluetooth сможет обрабатывать и вербализировать звонки, информируя о том, кто звонит. Кроме того, Android Pie запоминает все предпочтения пользователя в плане настроек громкости динамиков на каждом сопряженном устройстве. Для сравнения, версия 9.0 запоминала только последние настройки.

Вторая «изюминка» - это кнопка поворота на панели навигации. Сама по себе кнопка никого не удивит, но тот факт, что она появляется только тогда, когда в ней возникает необходимость, заслуживает внимания. Иногда поворот с портретной на книжную ориентация в смартфонах на базе Android раздражает пользователя. Версия 9 Pie предусмотрела и это. Переключение можно блокировать, если в нем нет надобности. Его так же легко отключить, как и активировать.

«Изюминка» третья – защита от повторных уведомлений от приложений. Часто владельцы смартфонов жалуются на назойливые сигналы от приложений, уведомления от которых уже всплывали на дисплее. Система сразу покажет те сигналы, которые недавно отображались и пользователь сможет устранить последующие повторы. Также операционка позволяет провести количественный анализ уведомлений, чтобы пользователь понял, какое приложение донимает его чаще всего. Как результат – возможность полностью отключить надоедливые месседжи.

Четвертой «изюминкой» стал новый режим блокировки. При его активации телефон нельзя будет разблокировать даже с помощью отпечатка пальца или FACE-ID. Функция называется L Lockdown Mode. Разработчики пояснили, что эта опция появилась не случайно. Иногда пользователя могут насильно заставить разблокировать экран, просто прижав его палец к дактилосканеру или направив камеру смартфона в лицо. Тогда злоумышленник получит доступ к информации, которую владелец хотел бы скрыть. В режиме L Lockdown Mode кроме этого понадобиться дополнительный код, известный только пользователю гаджета. Эту опцию также можно отключать за ненадобностью.

«Изюминка» пятая – программа сама отключит функцию Wi-Fi hot spot, если нет ни одного подключенного устройства. Эта функция подключена по умолчанию для экономии заряда батареи. При желании ее можно отключить в настройках hot spot.

Также разработчики предусмотрели экранную лупу для копипастов, которая активируется при выделении текста, и позаботились об идеальной синхронизации видео и звука при использовании беспроводной гарнитуры. И еще – даже при заблокированном экране владелец будет видеть данные о заряде батареи, погоде и температурном режиме. поэтому поводов для отключения блокировки гаджета станет намного меньше.

Дарья Светозарова