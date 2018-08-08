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| | Сотовый оператор «МТС» решил устроить сюрприз для своих абонентов

Сотовый оператор «МТС» решил устроить сюрприз для своих абонентов

Сегодня, 20:17

С 30 августа текущего года все звонки будут бесплатными, даже при выезде за пределы своего региона. Также оператор обрушил цены на мобильный интернет, а до конца года планирует установить по всей РФ терминалы для выдачи SIM-карт.

 

В последнее время операторы сотовой связи не перестают радовать своих абонентов приятными новшествами. Так за последние две недели «МТС», «МегаФон» и Tele2 обрушили цены на мобильный интернет и связь из-за ужесточающейся конкуренции. Например, стоимость тарифа «Мой онлайн+» упала с 500 до 180 рублей. В среду, 8 августа, СМИ стало известно, что сотовый оператор «МТС» решил устроить сюрприз для своих абонентов: с 30 августа все звонки, совершаемые вне пределов родного региона, станут бесплатными. Осенью новшество войдет в силу для пользователей тарифов Smart Безлимитище, Smart, Мой Безлимитище, Супер МТС, Мой Дуг, Smart NonStop, Smart Mini, Red Energy, Супер Ноль, Посекундный, Твоя страна, Гостевой и X. 

Следует отметить, что на днях «МТС» установил в Татарстане первый терминал по выдаче SIM-карт. До конца года подобные устройства появятся во всех мегаполисах страны.


Виктория Озерова
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