Samsung Galaxy S9 резко подешевел в России

Смартфоны южнокорейской компании Samsung продолжают пользоваться огромным спросом. Одним из самых распространенных мобильных устройств на базе ОС Android является Galaxy S9.

Этот аппарат создан по современной технологии и его технические характеристики удовлетворят желание даже самых придирчивых покупателей. Samsung Galaxy S9 имеет защиту корпуса от воды IP68. С помощью телефона любители селфи делают замечательные снимки. В начале продаж у Samsung Galaxy S9 заметили лишь один серьезный недостаток – высокая цена. В России гаджет предлагали за 59,99 тысяч рублей. Такие растраты пожелали нести далеко не все юзеры. Сейчас и эта проблема решается. Samsung Galaxy S9 резко подешевел до 37,95 тысяч рублей и процесс падения стоимости может продолжаться.

Смартфоны Samsung Galaxy S9 в разных расцветках продаются по льготной цене в российских магазинах. Эксперты при покупке советуют интересоваться наличием официальной гарантии обслуживания на территории РФ. Иначе пользователи столкнуться с неприятностями.

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Домбровский Сергей