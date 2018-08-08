Эксперты рассказали про главную уязвимость Telegram

На фоне недавних сбоев в работе месседжера, специалисты оценили уровень его защищенности от взлома.

В рамках эксперимента специалисты попытались взломать Telegram, и им это удалось. Эксперты сообщили про главную уязвимость месседжера. Опытный хакер может взломать «секретные чаты», в надежности которых уверяла команда специалистов Павла Дурова.

После удачной попытки взлома, хакеры обратились за комментариями к специалистам из «Службы поддержки» пользователей приложения. Суть переписки с сотрудниками Telegram сводится к простому тезису: « Секретные чаты будут безопасны в месседжере до тех пор, пока устройство с приложением находится у владельца». Эксперты в вопросах техобеспечения информируют, что в настоящий момент 100% защитой данных пользователей не может похвастаться ни один ресурс или приложение.

Кроме того, пользователи Telegram начали сообщать о новых сбоях в работе месседжера. В частности, 7 августа после 21:00 наблюдались проблемы с отправкой сообщений в течение пяти-десяти минут.