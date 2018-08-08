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| | «Парящая» колонка Meizu Gravity наконец поступила в продажу

«Парящая» колонка Meizu Gravity наконец поступила в продажу

Сегодня, 16:55

Новинку оценили в 146 долларов.

После долгих двух лет напряжённой разработки «парящая» умная колонка Meizu Gravity, а именно такое впечатление создаётся под определёнными углами, наконец поступила в продажу. Данный гаджет имеет довольно напряжённую историю появления, так как представители Meizu начали собирать средства для производства колонки на платформе Indiegogo ещё в мае 2016 года. Вскоре компания заявила, что устройство представят покупателям уже в первой половине 2017 года, чему также не суждено было сбыться. Появившись на мировом рынке, Meizu Gravity получила ценник в 146 долларов, козыряя двойными динамиками мощностью в 10W, которые работают в содействии с чипом Dirac HD Sound, улучшающим качество звука.

Умная колонка от Meizu умеет подключаться к устройствам по Bluetooth для воспроизведения музыки, а также умеет выходить в интернет через связь со смартфоном, на котором должна быть установлена специальная программа Gravity App. С 10 августа цена на Meizu Gravity составит 160 долларов.


Александр Вест
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