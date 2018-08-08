В продажу поступил Xiaomi Mi 8 с 8 Гб оперативной памяти

Сегодня, 8 августа, Xiaomi Mall официально опубликовал постер обновленного девайса своего флагмана.

До этого момента Xiaomi Mi 8 обладал максимальной «начинкой» в 6 ГБ оперативной памяти. Конечно, была также и версия Mi 8 под названием Explorer Edition с 8 ГБ, но поклонники китайского бренда знали, что это не тоже самое, что и обычный Mi 8. На данный момент телефон уже доступен для покупки по цене в 3299 юаней (482 доллара США).

На этом обновления для флагмана, увы, заканчиваются. Смартфон все также укомплектован прекрасным экраном от Samsung диагональю в 6,21 дюйма. Разрешение дисплея соответствует параметрам 2248 x 1080, соотношение сторон составляет 18,7: 9, а размеры экрана относительно остальных частей телефона - 86,68%, коэффициент контрастности 60000: 1. Xiaomi Mi 8 оснащен чипом Snapdragon 845 AIE. Аккумулятор обладает емкостью 3400 мАч, имеется функция быстрой зарядки Quick Charge 4.0+.

Xiaomi Mi 8 также имеет две камеры по 12 мегапикселей с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией, распознаванием сцены для съемки, причем, в последнем процессе принимают участие элементы искусственного интеллекта.

Фронтальная камера оснащена 20-мегапиксельным датчиком. Он также поддерживает разблокировку лицом, которая срабатывает даже в полной темноте.

Николай Офицеров