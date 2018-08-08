В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться» Спасли жизнь: Звезда фильма «Друзья» Мэттью Перри перенес серьёзнейшую операцию В Сети рассказали, как запасаться калориями при низком аппетите Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе
| | Пали ниже дна. Компания HTC рассказала о худшей за 15 лет выручке

Пали ниже дна. Компания HTC рассказала о худшей за 15 лет выручке

Сегодня, 16:10

Продукты компании потеряли свою популярность.

Представители именитого бренда HTC рассказали о том, что выручка за июль нынешнего года стала худшей за последние 15 лет. В указанный период компания получила лишь чуть более 45 миллионов долларов, а годом ранее июль принёс HTC на 77% больше доходов. Первое полугодие также стало не очень успешным для компании, так как сумма в 555 миллионов долларов, которую получила HTC, не может сравниться с выручкой бренда за первые шесть месяцев прошлого года, когда доходы тайваньского технологического гиганта составили на 54% больше указанной суммы. Специалисты планировали добиться увеличения выручки после выпуска флагманского U12+, однако, его появление на рынке не вызвало никакого ажиотажа, в связи с чем, компания пала ниже дна.

После публикации отчётности, которую HTC предоставляет по итогам каждого месяца, акции бренда подешевели на более чем 5%. Эксперты напомнили, что цена на ценные бумаги тайваньской компании планомерно опускается уже последние пару лет.


Александр Вест
Новости по теме
LG получила рекордный доход за продажу телевизоров
LG получила рекордный доход за продажу телевизоров

Южнокорейский производитель LG получил огромную прибыль после продаж своих новых телевизоров. Выручка компании в январе-марте составила 1,03 миллиарда долларов.

Hyundai Solaris в марте снова стал лидером продаж бренда в России
Hyundai Solaris в марте снова стал лидером продаж бренда в России

За первые три месяца 2018 года в России было реализовано 16 705 седанов Hyundai Solaris, что на 17,5% выше показателей прошлого года. Кроме того, в марте…

«АвтоВАЗ» в первом полугодии увеличил продажи LADA на 21%
«АвтоВАЗ» в первом полугодии увеличил продажи LADA на 21%

Пресс-центр компании «АвтоВАЗ» отчитался за продажи марки LADA по итогам первого полугодия нынешнего года. Производитель сообщил, что спрос на машины бренда…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости