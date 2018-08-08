Пали ниже дна. Компания HTC рассказала о худшей за 15 лет выручке

Продукты компании потеряли свою популярность.

Представители именитого бренда HTC рассказали о том, что выручка за июль нынешнего года стала худшей за последние 15 лет. В указанный период компания получила лишь чуть более 45 миллионов долларов, а годом ранее июль принёс HTC на 77% больше доходов. Первое полугодие также стало не очень успешным для компании, так как сумма в 555 миллионов долларов, которую получила HTC, не может сравниться с выручкой бренда за первые шесть месяцев прошлого года, когда доходы тайваньского технологического гиганта составили на 54% больше указанной суммы. Специалисты планировали добиться увеличения выручки после выпуска флагманского U12+, однако, его появление на рынке не вызвало никакого ажиотажа, в связи с чем, компания пала ниже дна.

После публикации отчётности, которую HTC предоставляет по итогам каждого месяца, акции бренда подешевели на более чем 5%. Эксперты напомнили, что цена на ценные бумаги тайваньской компании планомерно опускается уже последние пару лет.

Александр Вест