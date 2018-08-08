Xiaomi выпустил игровую клавиатуру стоимостью 33 доллара

В Китае желающие приобрести новинку, должны будут отдать 229 юаней (около 33 долларов). Новинку обещают укомплектовать чипами Intel восьмого поколения.

Игровая клавиатура от Xiaomi укомплектована 104 клавишами, подсветкой разного типа, металлическим покрытием, которое защитит ее от механических повреждений. Xiaomi Game Keyboard использует новый корпус, разработанный в сотрудничестве с TTC.

По словам самих девелоперов, пользователей ожидает отзывчивое и сбалансированное использование, которое неизменно будет радовать геймеров по всему миру.

Если говорить о возможностях для геймеров, то Xiaomi Game Keyboard раскрывает себя на полную. Она использует простую конструкцию, поддерживает динамические световые эффекты RGB и различные шумы, вроде волн, преследования, звуков дыхания и тому подобных. Что касается цветовых режимов, он также поддерживает регулировку цвета, скорость их смены, а также яркость отображения.

Верхняя крышка клавиатуры изготовлена из алюминиевого материала, также проведены пескоструйная обработка, анодирование и лазерной гравировка.

Николай Офицеров