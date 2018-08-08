Energizer создала два смартфона с четырьмя камерами

Оба устройства займут бюджетную нишу рынка.

Компания Energizer создала сразу два смартфона с четырьмя камерами, которые позиционируются, как гаджеты начального класса, отличающиеся довольно выносливой батареей. Старшую модель назвали Power Max P490S, а технические характеристики данного смартфона можно смело признать устаревшими, так как на борту устройства установлено 16 Гб внутренней, 2 Гб оперативной памяти, а также дисплей с разрешением 960х480 с диагональю 4,95 дюйма. Кроме того, данная модель получила сдвоенные модули основной и фронтальной камер с сенсорами на 8 и 5 Мп соответственно.

Менее премиальный смартфон от Energizer назвали Energizer Power Max P490, а внутри пользователей ожидает ещё более скудная «начинка». Так, «младший брат» P490S получил лишь 1 Гб оперативной памяти и всего 8 Гб встроенной. Камеры устройства имеют то же разрешение, что и у старшей модели, однако, видео этот гаджет сможет записывать лишь в HD формате. Стоимость и другие технические особенности обеих новинок будут раскрыты в ближайшем будущем.

Александр Вест