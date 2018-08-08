В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться» Спасли жизнь: Звезда фильма «Друзья» Мэттью Перри перенес серьёзнейшую операцию В Сети рассказали, как запасаться калориями при низком аппетите Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе
| | Energizer создала два смартфона с четырьмя камерами

Energizer создала два смартфона с четырьмя камерами

Сегодня, 15:30

Оба устройства займут бюджетную нишу рынка.

Компания Energizer создала сразу два смартфона с четырьмя камерами, которые позиционируются, как гаджеты начального класса, отличающиеся довольно выносливой батареей. Старшую модель назвали Power Max P490S, а технические характеристики данного смартфона можно смело признать устаревшими, так как на борту устройства установлено 16 Гб внутренней, 2 Гб оперативной памяти, а также дисплей с разрешением 960х480 с диагональю 4,95 дюйма. Кроме того, данная модель получила сдвоенные модули основной и фронтальной камер с сенсорами на 8 и 5 Мп соответственно.

Менее премиальный смартфон от Energizer назвали Energizer Power Max P490, а внутри пользователей ожидает ещё более скудная «начинка». Так, «младший брат» P490S получил лишь 1 Гб оперативной памяти и всего 8 Гб встроенной. Камеры устройства имеют то же разрешение, что и у старшей модели, однако, видео этот гаджет сможет записывать лишь в HD формате. Стоимость и другие технические особенности обеих новинок будут раскрыты в ближайшем будущем.


Александр Вест
Новости по теме
В Energizer создали смартфон с «вечной» батареей на 16 000 мАч
В Energizer создали смартфон с «вечной» батареей на 16 000 мАч

Компания представила целую линейку устройств под названием Power Max, представленную тремя смартфонами различной ценовой категории. Премиальная версия гаджета…

Смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценили в $250
Смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценили в $250

Официальные представители компании Blu обнародовали данные о выпуске нового флагманского устройства Blu Vivo X, который разработчики оснастили двумя основными…

Смартфон Samsung Galaxy J7 Duo получит 4 Гб оперативной памяти
Смартфон Samsung Galaxy J7 Duo получит 4 Гб оперативной памяти

Официальные представители Samsung опубликовали подробные технические характеристики нового смартфона компании модели Galaxy J7 Duo. Помимо премиального дизайна…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости