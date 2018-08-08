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| | Новый Pixel получит всего 4 гб ОЗУ

Новый Pixel получит всего 4 гб ОЗУ

Сегодня, 15:12

Новый тест с Pixel 3 XL показал, что гаджет будет сильно уступать флагманам с 6 или 8 Гб оперативной памяти.

После очередного теста над Pixel 3 XL Master Lu пришел к выводу, что новый смартфон от Google получит довольно скромный объем ОЗУ – только 4 Гб. Это означает, что гаджет будет оборудован системой Snapdragon 845. Возможности новинки отодвигают его на второй и третий планы по сравнению с современными флагманами от Xiaomi, Meizu, Huawei, LeEco, Lenovo, ZUK и других популярных производителей, предоставляющими владельцу 6 или 8 Гб оперативной памяти.

Также благодаря тесту стало известно, что соотношение сторон смартфона скорее всего будет соответствовать не заявленным 18:9, а 18,5:9. Это означает, разрешение дисплея составит 2960 х 1440 пикселей.

Пользователи, ознакомившиеся с данными о технических возможностях Google Pixel 3 XL, надеются, что средний объем оперативной памяти будет компенсирован бюджетной стоимостью смартфона.


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