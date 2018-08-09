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| | Возвращение легенды: Смартфоны Palm вновь появятся на рынке

Возвращение легенды: Смартфоны Palm вновь появятся на рынке

Сегодня, 06:40

Знакомый всем любителям технологий бренд Palm в этом году произведет новый смартфон. Купившая в 2014 году данную марку китайская компания TCL Communication собирается организовать возвращение легенды.

 

В конце 90-х годов XX века телефоны Palm пользовались огромной популярностью. Новое мобильное устройство оснастят модулем Wi-Fi по единому стандарту беспроводной передачи данных. Аппарат функционирует на базе ОС Android Oreo. Достоверных сведений о технических характеристиках гаджета не имеется. Компания TCL в том числе обладает правами на выпуск телефонов бренда Blackberry. Менеджер китайской организации Стефан Стрейт заявил, что смартфоны Palm удивят пользователей своим современным внешним видом и возможностями. В том числе юзеров обрадует невысокая стоимость гаджетов.

Palm Computing появилась в 90-х годах в виде подразделения U.S. Robotics. Компания производила КПК и коммутаторы с собственной ОС Palm OS. После появления на рынке iPhone организация разработала операционную систему webOS. Однако эта программа не завоевала доверие пользователей. В 2011 году Palm купила HP и закрыла отделение по выпуску смартфонов.


Домбровский Сергей
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