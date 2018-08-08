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| | Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов

Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов

Сегодня, 13:39

Мальчишка по имени Рубен из Венесуэлы решил не обращать внимание на бедность своей семьи и нашёл способ играть в любимую игру Super Mario.

Бедственное положение семейного бюджета не стало препятствием для юного изобретателя. Для того чтобы воссоздать известную игровую консоль ему потребовалось несколько подручных материалов и воображение. Корпус консоли состоит из картона, а управление происходит благодаря пластиковым крышкам для бутылок. Так у него получилось создать механизм, способный передать ощущение настоящей игры.

Рисунок, созданный Рубеном, в точности повторяет дизайн самой игры Super Mario. А главный герой двигается вверх для прыжка и вниз при падении. Изобретательный мальчик даже назвал консоль Mario Bros 1. Видео игры в Сети собрало почти миллион просмотров и восторженных комментариев пользователей. Они уверены, что мальчишке следует дать возможность получить образование, и уже очень скоро он поселится вблизи Силиконовой долины.


Елизавета Трюфель
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