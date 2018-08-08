Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление

Пока одним пользователям придётся ждать 2019 года для получения обновления, Samsung порадует владельцев своих смартфонов новой операционной системой уже в этом месяце.

Смартфоны Samsung Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 были выпущены в 2017 году, но компания не забывает обновлять эти бюджетные версии. Обе модели прошли сертификацию, появившись на официальном сайте негосударственной организации Wi-Fi Alliance, специализирующейся на выпуске Wi-Fi оборудования. Обычно более старые модели смартфонов появляются в списках Alliance перед крупным обновлением программного обеспечения.

Владельцам прошлогодних смартфонов от Samsung Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 придётся подождать около месяца, чтобы их девайс получил операционную систему Android Oreo. На днях Google презентовала следующую версию операционной системы Android 9.0 Pie. Первыми обновлённую ОС смогут прочувствовать обладатели смартфонов Pixel и Essential Phone, производством которых занимается непосредственно Google. Любителям корейской техники придётся подождать выхода флагманов, чтобы стать частью семьи Android 9.0 Pie.

Яна Белова