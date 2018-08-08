Nokia 7 одной из первых получит свежий Android 9.0 Pie

Девятая версия операционной системы может существенно опередить всех своих предшественников по скорости распространения и уже через год планирует занимать более существенные позиции, чем сейчас есть у Oreo.

Владельцы Nokia 7 могут радоваться, ведь они одними из первых смогут опробовать свежий Android 9.0 Pie. Размер прошивки составляет около 1,2 гигабайта.

Nokia 7 станет уже вторым устройством, которое обновили до Android 9.0 Pie. Смартфон Xiaomi Mix 2s, в данном случае, является первым подобным девайсом. Пользователи Nokia 7 из Индии сообщают, что у них уже имеется стабильная и рабочая версия Android 9.0 Pie.

В списке нововведений отмечают такие фишки, как адаптивную яркость и батарею, обновленные способы навигации, а также рекомендации по приложениям и действиям относительно того, как человек использует свой смартфон.

Впрочем, ничего особо удивительного не произошло, ведь Nokia 7 Plus значится в официальном списке смартфонов, которые должны получить обновление в числе самых первых. После этого, практически все смартфоны Nokia должны получить свой апдейт уже в ближайшее время.

Николай Офицеров