В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся» Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний
| | Nokia 7 одной из первых получит свежий Android 9.0 Pie

Nokia 7 одной из первых получит свежий Android 9.0 Pie

Сегодня, 13:37

Девятая версия операционной системы может существенно опередить всех своих предшественников по скорости распространения и уже через год планирует занимать более существенные позиции, чем сейчас есть у Oreo.

 

Владельцы Nokia 7 могут радоваться, ведь они одними из первых смогут опробовать свежий Android 9.0 Pie. Размер прошивки составляет около 1,2 гигабайта.

Nokia 7 станет уже вторым устройством, которое обновили до Android 9.0 Pie. Смартфон Xiaomi Mix 2s, в данном случае, является первым подобным девайсом. Пользователи Nokia 7 из Индии сообщают, что у них уже имеется стабильная и рабочая версия Android 9.0 Pie.

В списке нововведений отмечают такие фишки, как адаптивную яркость и батарею, обновленные способы навигации, а также рекомендации по приложениям и действиям относительно того, как человек использует свой смартфон.

Впрочем, ничего особо удивительного не произошло, ведь Nokia 7 Plus значится в официальном списке смартфонов, которые должны получить обновление в числе самых первых. После этого, практически все смартфоны Nokia должны получить свой апдейт уже в ближайшее время.


Николай Офицеров
Новости по теме
В России смартфон Nokia 8 стал дешевле на 40%
В России смартфон Nokia 8 стал дешевле на 40%

Российские интернет-магазины снизили цену на флагманский смартфон Nokia 8 на 40%. Теперь мобильное устройство с 5,3-дюймовым экраном можно приобрести за 28,5…

В Сети появились рендеры безрамочного смартфона Nokia 7+
В Сети появились рендеры безрамочного смартфона Nokia 7+

Знаменитый инсайдер Эван Бласс в микроблоге Twitter выложил рендеры мобильного устройства Nokia 7+, которое еще не презентовали официально. Смартфон…

Nokia готовит два флагмана на Snapdragon 845
Nokia готовит два флагмана на Snapdragon 845

На международной выставке в Барселоне компании, участвующие в презентациях, показали несколько видов устройств, но ни одного гаджета на Snapdragon 845 так и не…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости