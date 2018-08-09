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| | Qualcomm создаёт новый процессор для «умных» часов

Qualcomm создаёт новый процессор для «умных» часов

Сегодня, 01:30

Новый чипсет выйдет уже в начале сентября.

Представители компании Qualcomm раскрыли некоторые подробности предстоящей пресс-конференции, которая состоится осенью, где будет представлен новый мощный процессор для «умных» часов. Специалисты создают новый чипсет, основанный на однокристальной системе SoC, который, скорее всего, будет построен на 28-нанометровой технологии. Ранее носимые устройства в большинстве случаев оборудовали процессором модели Snapdragon 2100, однако, уже 10 сентября, когда и состоится конференция, будет показан Snapdragon 3100 и рассказаны его отличительные особенности от младшей модели.

Технические эксперты считают демонстрацию одного лишь нового процессора голословной, поэтому ожидается также и показ новых «умных» часов, использующих передовой «камень», созданием которых может взяться Huawei или LG, так как обе компании являются партнёрами Qualcomm. Специалисты заявили, что к концу 2018 года должно появиться множество новых моделей часов, использующих новую однокристальную систему.


Александр Вест
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