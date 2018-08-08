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| | Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь

Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь

Сегодня, 13:44

Корпорация Google зарегистрировала новый патент на использование технологии распознавания лиц на основе активности в социальных сетях. Пока новшество не начало работу, но эксперты узнали, как это будет действовать.

Как правило, пользователи оставляют после себя массу «следов» в Сети. Искусственный интеллект новой технологии Google будет пользоваться информацией, поступившей в результате запроса и уже имеющейся в интернете. При поиске будет анализироваться вся информация о человеке: фотографии, страницы в соцсети, тексты, комментарии и данные о нём, поступившие из сторонних источников. ИИ сможет проанализировать все данные: начиная от пола, возраста, места проживания и заканчивая предпочтениями в литературе и музыке.

Технология сможет сопоставить изображение, введенное в поиск, с уже имеющимися в Сети, учитывая сходные варианты. Эксперты опасаются, что это нововведение сможет вторгнуться в частную жизнь пользователя и даже нанести ей значительный ущерб.


Дмитрий Брокгауз
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