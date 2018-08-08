Наука на стороне геймеров: Доказана польза видеоигр для физического и психического здоровья

С помощью несложного исследования удалось установить факт того, что это не выдумки, а действительно факт, с которым следует считаться.

Уже многие годы ведется диалог, в котором активное участие принимают политики и родители. В основном, прения по этому поводу всецело негативные. И первые, и вторые отмечают, что видеоигры являются катализатором для насилия, а хиты вроде Grand Theft Auto и вовсе наглядным руководством для того, как совершать преступления.

Очевидно, что люди совершали преступления за века до этого, задолго до того, как видеоигры стали частью современной поп-культуры, поэтому эти аргументы, что называется, «притянуты за уши».

Теперь команда из Университета Бостона представила результаты первого контролируемого исследования определенных жанров видеоигр. Целью было установить, каким образом видеоигры обеспечивают физическую и психическую пользу для пользователя. Также планировалось доказать, действительно ли после игры в шутеры и прочие игры с максимально активным действием, повышают уровень агрессии у человека.

«Мы можем утверждать, что это первое контролируемое исследование, которое призвано продемонстрировать, что игры полезны для развития. Сам формат интерактивного повествования, максимального соприкосновения с выдуманными вселеннами является для мозга настоящим генератором положительных веществ. Помимо этого, видеоигры повышают физическую активность и улучшают когнитивную функцию у здоровых молодых людей», - заявили ученые, резюмируя проведенный эксперимент.

Николай Офицеров