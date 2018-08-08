Карманный шпионаж: Apple утверждает, что Siri не записывает речь пользователей без их ведома

Именно такое заявление было сделано руководством многомиллиардной компании. Большие боссы направили письмо конгрессмену США, где и заявили вышесказанное.

Они утверждают, что запись речи пользователей без их на то ведома голосовой помощник никогда не проводил. Первыми тревогу по этому поводу забили представители СМИ, которые заявили о том, что голосовой помощник Siri активируется во время приветствия, а следственно все время находится на связи со своим хозяином и даже может записать его речь.

Конгресс США, ознакомившись со стремительно распространяющимися слухами, попросил Apple выступить с немедленными комментариями по этому поводу. Представители корпорации в ответ уверили, что все сторонние приложения, которые могут без ведома пользователей начать записывать разговоры юзеров, удаляются, ведь это не соответствует политике Apple. Именно поэтому обвинение в «карманном шпионаже» на компанию повесить не удалось.

Следует отметить, что максимальным вниманием Apple окружили после репутационного скандала, разгоревшегося вокруг компании в декабре прошлого года, когда выяснилось, что компания с помощью специального программного обеспечения намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. Производитель позднее признался, что это так, а потому снизил стоимость замены батарей для моделей с модифицированным ПО.

Николай Офицеров