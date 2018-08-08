Безрамочная и похожая на iPhone X: Nokia 6.1 Plus увидит свет 21 августа

Инсайдеры утверждают, что предварительно HMD Global намерены собрать для представителей прессы конференцию, где вероятно и покажут новый девайс.

Nokia 6.1 Plus должен стать международной версией устройства Nokia X6, который был показан в Китае в прошлом месяце. Новая Nokia ожидалась к выходу приблизительно в это же время, но этого по неизвестным причинам так и не произошло.

Теперь же HMD Global занимается сбором представителей прессы на конференцию, которая планируется на 21 августа текущего года. Наблюдатели убеждены, что ивент будет посвящен именно безрамочной и очень похожей на iPhone Nokia 6.1 Plus.

Устройство должно оснащаться диагональю в 5,8 дюйма и разрешением 2280х1080 пикселей, включая однокристальную систему Snapdragon 636 и 4 гигабайта оперативной памяти. Постоянной памяти планируется 64 Гб, а также должна присутствовать возможность расширения.

В сдвоенной камере реализованы датчики с мощностью в 16 и 5 мегапикселей, фронтальная камера имеет мощность в 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 3060 мАч, а также поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

В ближайшее время эксперты также посоветовали ожидать еще одну «международную» версию телефона от китайце-финнов под названием Nokia 5.1 Plus. В сети она отмечалась неоднократно и многие уже обсуждали технические характеристики девайса.

Николай Офицеров