Apple стала заложницей в торговой войне между США и Китаем

Китайское правительство решительно настроено поставить ультиматум технологическому гиганту Apple в расширяющейся торгово-пошлинной войне между КНР и США.

Китайские компании-производители «яблочной» продукции считают, что 1,8% от общей прибыли продаж iPhone – это очень мало. Информационный рупор правительства Китая – газета «Жэньминь жибао» в своей передовице заявила, что назрела ситуация, когда Apple должна намного щедрее делиться с китайским народом. В противном случае гигантское производство iPhone и другой продукции, станет невозможным из-за усугубляющихся разногласий между двумя странами. Долгое время «яблочная» корпорация старалась быть «над схваткой» в торговой войне. Но стремление Китая вытребовать для себя больше выгоды и желание США сохранить сверхприбыльный китайский рынок делает Apple и другие техногиганты заложниками в этой игре сверхдержав.

Дмитрий Брокгауз