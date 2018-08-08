В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

После 10 лет попыток математики решили нелинейное интегральное уравнение Флаг неизвестного государства «Пофигсойдонии» уморил пользователей сети Apple стала заложницей в торговой войне между США и Китаем Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO «Папина доча»: Поклонники Эминема назвали рэпера «токсичным» родителем «Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство «Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери
| | Apple стала заложницей в торговой войне между США и Китаем

Apple стала заложницей в торговой войне между США и Китаем

Сегодня, 09:16

Китайское правительство решительно настроено поставить ультиматум технологическому гиганту Apple в расширяющейся торгово-пошлинной войне между КНР и США.

Китайские компании-производители «яблочной» продукции считают, что 1,8% от общей прибыли продаж iPhone – это очень мало. Информационный рупор правительства Китая – газета «Жэньминь жибао» в своей передовице заявила, что назрела ситуация, когда Apple должна намного щедрее делиться с китайским народом. В противном случае гигантское производство iPhone и другой продукции, станет невозможным из-за усугубляющихся разногласий между двумя странами. Долгое время «яблочная» корпорация старалась быть «над схваткой» в торговой войне. Но стремление Китая вытребовать для себя больше выгоды и желание США сохранить сверхприбыльный китайский рынок делает Apple и другие техногиганты заложниками в этой игре сверхдержав.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Аналитики: В Apple не удовлетворены объемами продаж iPhone X
Аналитики: В Apple не удовлетворены объемами продаж iPhone X

Американская компания Apple собирается произвести 8 млн iPhone X во втором квартале этого года. По мнению аналитиков, это очень мало. Причиной снижения объемов…

iPhone с ЖК-дисплеем станет лидером продаж смартфонов Apple в 2018 году
iPhone с ЖК-дисплеем станет лидером продаж смартфонов Apple в 2018 году

По прогнозам специалистов KGI Securities, iPhone с жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем станет лидером продаж смартфонов американской компании Apple в этом году.…

Apple откажется от привычных названий iPhone
Apple откажется от привычных названий iPhone

Перестать давать привычные наименования своей технике планирует компания Apple в нынешнем году.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости