Xiaomi Mi A2 выходит на рынке Индии за 256 долларов

Устройство похвастается «чистым» Android.

Официальные представители китайского технологического гиганта Xiaomi сообщили, что уже сегодня на рынке Индии в продаже появится весьма ожидаемый смартфон модели Mi A2. Девайс с «чистой» версией операционной системы Android будет продаваться по цене в 256 долларов. Ранее гаджет уже появился в продаже в ряде европейских стран, включая Испанию, а также в Гонконге и Тайване. Вице-президент Xiaomi Ману Кумар не упоминал в своём сообщении Lite-версию Mi A2, которая может поступить в продажу чуть позже своего «старшего» собрата.

Напомним, за скромную цену в 256 долларов пользователи получать 4 Гб оперативной, 64 Гб внутренней памяти, основную двойную камеру с сенсорами от Sony на 20 и 12 Мп соответственно. Кроме того, смартфон может похвастать дисплеем с диагональю 5,99 дюйма и FHD+ разрешением, батареей ёмкостью в 3010 мАч, а технология Super Pixel поможет получить максимально качественные снимки даже в условиях плохой освещённости. Новинка будет работать под управлением процессора Snapdragon 660AIE.

Александр Вест