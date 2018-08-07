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| | Apple прогнётся или прогнёт? Европейским чиновникам не нравится политика компании

Apple прогнётся или прогнёт? Европейским чиновникам не нравится политика компании

Вчера, 22:38

Европейским чиновникам не нравится наличие различных портов в мобильных устройствах, в частности у iPhone. Американский производитель Apple может быть вынужден отказаться от разъема Lightning. Сведения об этом распространяет информационное агентство Reuters.

 

Регуляторы Евросоюза еще не приняли окончательного решения по этому вопросу. Если удастся достичь соглашения, то ЕС обяжет Apple изменить конструктивные особенности iPhone. Европейские политики выступают за создание единого порта для зарядки гаджетов. В этом случае компании-производители сократят расходы, и пользователи тоже получат преимущества. Организациям не нужно будет разрабатывать различных зарядных устройств, а покупателям не придется ломать голову над выбором.

Подобную инициативу уже выдвигали в 2009 году. Тогда Apple, Huawei и Samsung обязались выпускать телефоны с едиными зарядками. Затем американская корпорация нарушила обещание и стала производить iPhone с разъемами Lightning. Разговоры об изменении смартфонов компании Apple начались в июне этого года.


Домбровский Сергей
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