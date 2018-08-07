Революционный Red Hydrogen с голографическим дисплеем появится в продаже в ноябре

Смартфон анонсировали еще год назад, но только с недавнего времени получил шанс оказаться в магазинах.

Разработчики Red Hydrogen информируют, что революционный смартфон с голографическим дисплеем появится в продаже уже в ноябре нынешнего года. Гаджет анонсировали еще год назад, появиться на прилавках магазинов он должен был уже этим летом, но возникли трудности с сертификацией.

2 ноября Red Hydrogen появится в салонах мобильных операторов Мексики, причем приобрети можно будет только алюминиевую версию в одном из двух цветовых вариантов приблизительно за 1295 долларов. Уже в 2019 году появится модификация гаджета с титановым сплавом, но в очень ограниченном числе и стоимостью в 1595 долларов.

Среди главных особенностей новинки называют ее голографический дисплей размером 5,7 дюймов. Пользователи смогут переключать режимы использования между 2D и 3D. Известно, что Red Hydrogen оборудован четырьмя камерами – по паре спереди и сзади. Емкость батареи должна составлять не менее 4510 мАч.