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| | Logitech и Apple выпустили беспроводную подставку-зарядку для iPhone

Logitech и Apple выпустили беспроводную подставку-зарядку для iPhone

Сегодня, 07:20

Подставка-зарядка позволяет подпитывать смартфон в горизонтальном и вертикальном положениях. Делать это можно во время просмотра фильма на гаджете.

 

Logitech и Apple выпустили очень удобную беспроводную подставку-зарядку, предназначенную для iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. Стоимость устройства составляет 80 долларов США, она поддерживает стандарт Qi. Подставка-зарядка от Logitech и Apple удобна возможностью расположить телефон вертикально. Именно в таком положении удобнее просматривать видео. Она больше всего нацелена на iPhone X, поскольку этот смартфон предоставляет максимальные возможности для наслаждения любимыми кинокартинами.

Разблокировка мобильного аппарата происходит с помощью сканера лица Face-ID. Для этого не нужно снимать гаджет с зарядки. Компании говорят об удобстве подставки. Благодаря ней подпитать телефон легко, при данном процессе можно смотреть ролики. Хотя эксперты не советуют этого делать, поскольку в таком случае уменьшится срок эксплуатации смартфона.


Домбровский Сергей
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