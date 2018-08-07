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| | В России появился терминал выдачи sim-карт МТС с идентификацией личности

В России появился терминал выдачи sim-карт МТС с идентификацией личности

Сегодня, 20:22

К концу 2018 года 100 таких терминалов появятся в десятках российских городов у гостиниц, аэропортов и вокзалов.

В Иннополисе появился первый терминал, приспособленный для выдачи пользователям sim-карт крупнейшего российского мобильного оператора МТС. При чем, этот терминал оборудован технологией распознавания и обработки биометрической и персональной информации абонентов.

Представители компании МТС сообщают, что терминал оснащен высоким уровнем защиты данных пользователей как от внешних, так и от внутрисетевых атак. К началу 2019 года в десятках других российских городов появятся 100 аналогичных терминалов у гостиниц, аэропортов и вокзалов.

Теперь абоненту для получения персональной sim-карты нужно иметь при себе три первые отсканированные страницы паспорта. В процессе регистрации необходимо подтвердить правильность распознавания данных, а также сфотографироваться. Фото будет сопоставлено со снимком из паспорта в режиме реального времени. Вся операция должна занять всего лишь несколько минут, сообщают представители компании.


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