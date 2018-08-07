Первые фото Meizu 16 и результаты Geekbench появились в сети

Бенчмарк высоко оценил новый смартфон от китайского производителя, а компания продемонстрировала возможности камеры устройства в условиях плохого освещения.

Уже в среду, 8 августа, пройдет презентация Meizu 16 и Meizu 16 Plus, и накануне этого события в Сети просачивается все больше информации о новинке: появились первые фото с камеры Meizu 16 и результаты смартфона в Geekbench. Уточняется, что бенчмарк оценил младшую модель. Результаты проверки подтвердили, что смартфон получит 8-ядерный процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой 1,75 ГГц, 8 Гб оперативной памяти и ОС Android 8.1 Oreo. Также СМИ выяснили, что Meizu 16 должен быть оснащен двойной основной камерой на 12 и 20 Мп, фронтальной на 20 Мп, 6-дюймовым дисплеем и батареей на 2950 мАч. Эта модель получила в Geekbench высокие оценки: 2403 баллов – в одноядерном тесте и 9047 – в многоядерном.

Также представители Meizu обнародовали первый снимок с камеры новой модели, который показывает возможности камеры при плохом освещении. Так производитель анонсировал выход новинки.

Представители компании заявили, что заявку на приобретение Meizu 16 уже оставили около миллиона человек. Цены на новинку стартуют от 440 долларов.

Виктория Озерова