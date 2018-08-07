«Не убивайте семерку»: Microsoft не будет уничтожать Skype 7

Огромное количество пользователей подняли бунт против новой недоработанной версии Skype.

В Microsoft сообщили, что пока что не собираются «убивать» предпоследнюю версию Skype, к которой уже так привыкли пользователи. О смене вердикта сообщили на официальном портале американской компании.

Сообщается, что изначально Microsoft намерена была уже с первых чисел сентября перебазировать пользователей на 8 версию мессенджера, но что-то пошло не так. Те, кто успел обновиться на последнюю версию крайне недовольны изменениями. Интерфейс, который полностью скопирован с мобильной версии, совсем не подходит для ПК, а также в восьмерке нет тех функций, которые постоянно были востребованы. Сообщается, что в обновленном Skype нет компактного просмотра с двухэкранным окном, нет модерции чатов и некоторых важных настроек.

Стоит отметить, что в техподдержку Microsoft пожаловалось огромное количество пользователей. В общей сумме вышло порядка 45 страниц жалоб. Компания отменила свое решение и дала право 7 версии Skype снова «жить».