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| | «Не убивайте семерку»: Microsoft не будет уничтожать Skype 7

«Не убивайте семерку»: Microsoft не будет уничтожать Skype 7

Сегодня, 19:33

Огромное количество пользователей подняли бунт против новой недоработанной версии Skype.

 

В Microsoft сообщили, что пока что не собираются «убивать» предпоследнюю версию Skype, к которой уже так привыкли пользователи. О смене вердикта сообщили на официальном портале американской компании.

Сообщается, что изначально Microsoft намерена была уже с первых чисел сентября перебазировать пользователей на 8 версию мессенджера, но что-то пошло не так. Те, кто успел обновиться на последнюю версию крайне недовольны изменениями. Интерфейс, который полностью скопирован с мобильной версии, совсем не подходит для ПК, а также в восьмерке нет тех функций, которые постоянно были востребованы. Сообщается, что в обновленном Skype нет компактного просмотра с двухэкранным окном, нет модерции чатов и некоторых важных настроек.

Стоит отметить, что в техподдержку Microsoft пожаловалось огромное количество пользователей. В общей сумме вышло порядка 45 страниц жалоб. Компания отменила свое решение и дала право 7 версии Skype снова «жить».


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