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| | Там что-то щелкает: Владельцы iPhone пожаловались на проблемы с воспроизведением

Там что-то щелкает: Владельцы iPhone пожаловались на проблемы с воспроизведением

Сегодня, 18:51

Непонятный щелчок появляется при просмотре видео в YouTube, Instagram, а также при переключении треков в «Яндекс.Музыка». Пользователи уточняют, что это касается смартфонов на iOS 11.4.1 и iOS 12.

 

В специальном паблике в соцсети «ВКонтакте» один из пользователей пожаловался на проблемы с воспроизведением видео на iPhone 8 с ОС iOS 11.4.1. Он отметил, что при просмотре роликов в YouTube происходит непонятный щелчок. Владелец гаджета уточнил, что связывался с центром техподдержки Apple, но удаленная диагностика не обнаружила никаких проблем. Другие пользователи поддержали автора поста и отметили, что подобная проблема проявляется и в Instagram, и «Яндекс.Музыка»: там «что-то щелкает» при переключении треков. Многие выразили надежду, что в iOS 12 этот баг уберут, но владельцы iPhone с обновленной ОС также написали о подобной проблеме.

Следует отметить, что в официальных приложениях Apple такой проблемы не было замечено. Некоторые пользователи отметили, что не считают странный щелок большим недостатком.


Виктория Озерова
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