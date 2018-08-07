Xiaomi анонсировала фитнес-браслет с NFS и цветным экраном

С помощью нового фитнес-трекера от китайского производителя можно оплатить проезд в общественном транспорте или покупки в магазине, а его аккумулятора хватит до 18 дней автономной работы.

Во вторник, 7 августа, в Китае компания Xiaomi анонсировала новый фитнес-браслет, который оснащен цветным экраном и модулем NFS. Новинка стала сюрпризом для поклонников продукции китайского производителя, так как всего три месяца назад компания представила также цветной фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3. Xiaomi Black Plus выгодно отличается от предшественника и может выполнять функции недоступные еще не одному фитнес-браслету. Гаджет получил 0,95-дюймовый AMOLED-экран с 24 битами, почти 100% охватом цвета и разрешением 240 на 120 пикселей, а также модуль NFS, который позволяет оплачивать покупки в магазинах и проезд в общественном транспорте. Аккумулятор новинки обладает мощностью в 120 мАч, так что его может хватить до 18 дней без подзарядки. Кроме того, Xiaomi Black Plus умеет измерять пульс и количество пройденных шагов.

Приобрести новинку можно будет в сентябре всего за 35 долларов, или 2200 рублей.

Виктория Озерова