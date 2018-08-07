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Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам

Сегодня, 17:13

Компания стремится сделать поиск информации в интернете максимально персонализированным. Новое расширение для браузера будет получать информацию из историй поиска.

Mozilla Firefox запускает новое экспериментальное расширение для браузера под названием Advance. Искусственный интеллект будет рекомендовать пользователям новые веб-сайты на основе их предпочтений, закладок и недавней истории просмотров. Расширение работает в двух форматах. Кнопка «Читать далее» открывает для пользователя статьи на других ресурсах на основе текущей вкладки, а раздел «Для вас» заполнен рекомендациями на основе истории просмотров в браузере. Расширение полностью персонализировано для конкретного пользователя, что отличает Advance от аналогов. В Firefox могли последовать примеру конкурентов и добавить в ленту расширения платные объявления, превратив его в новый источник дохода.  

Расширение работает на основе искусственного интеллекта Laserlike, специализирующегося на рекомендациях. Для сохранения данных конфиденциальными, пользователь сможет ограничить расширение и удалить нежелательную информацию. Advance является частью программы Test Pilot от Firefox, которую компания использует для тестирования новых функций. Любой желающий сможет зарегистрироваться и опробовать новые дополнения до того, как они станут частью браузера.


Яна Белова
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