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| | Пользователи macOS смогут проще «переезжать» с Windows

Пользователи macOS смогут проще «переезжать» с Windows

Сегодня, 05:20

Apple серьезно трудилась над возможностями миграции через Windows Migration Assistant. Все они должны быть реализованы в macOS Mojave 10.14 beta 6.

 

Отныне пользователям операционной системы от Apple будет значительно проще «переезжать» с Windows. Объем данных, которые можно переносить, также существенно увеличили.

На данный момент пользователи могут воспользоваться функциональными возможностями, вроде переноса документов, электронной почты, записей в календаре и контактов.

Стоит добавить, что ранее Migration Assistant не мог получать информацию из различных сторонних сервисов, вроде Microsoft Outlook, потому юзерам приходилось работать с локальной базой данных.

К примеру, делать это можно из папки «Документы» или же на «Рабочем столе». Windows Migration Assistant все еще находится на стадии бета-версии, потому перенос важных данных следует осуществлять с максимальной осторожностью. Шестая бета-версия macOS Mojave 10.14 способна переносить целые учётные записи пользователей, включая данные учётных пользователей из программ.


Николай Офицеров
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