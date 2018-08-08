Пользователи macOS смогут проще «переезжать» с Windows

Apple серьезно трудилась над возможностями миграции через Windows Migration Assistant. Все они должны быть реализованы в macOS Mojave 10.14 beta 6.

Отныне пользователям операционной системы от Apple будет значительно проще «переезжать» с Windows. Объем данных, которые можно переносить, также существенно увеличили.

На данный момент пользователи могут воспользоваться функциональными возможностями, вроде переноса документов, электронной почты, записей в календаре и контактов.

Стоит добавить, что ранее Migration Assistant не мог получать информацию из различных сторонних сервисов, вроде Microsoft Outlook, потому юзерам приходилось работать с локальной базой данных.

К примеру, делать это можно из папки «Документы» или же на «Рабочем столе». Windows Migration Assistant все еще находится на стадии бета-версии, потому перенос важных данных следует осуществлять с максимальной осторожностью. Шестая бета-версия macOS Mojave 10.14 способна переносить целые учётные записи пользователей, включая данные учётных пользователей из программ.

Николай Офицеров