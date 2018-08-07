Японские ученые создали роботизированные руки с удаленным управлением

Контролировать движения дополнительной пары рук сможет другой человек при помощи шлема виртуальной реальности. Специалисты представят новую разработку на конференции SIGGRAPH 2018.

Японские ученые решили расширить возможности человека. Для этого они создали дополнительные роботизированные руки с удаленным управлением. Другого человека привлекли для контролирования дополнительной пары конечностей, так как многие люди не могут сделать это самостоятельно. Оператор может управлять руками дистанционно с помощью шлема виртуальной реальности, на который будут транслировать видео и звуки. Основная его задача – перемещение роборук, которые могут брать предметы и показывать жесты. Для того чтобы это стало возможным, японские разработчики прикрепили к роботизированным рукам динамик, две камеры, два микрофона, искусственную голову и конструкцию для приведения ее в движение. Это «чудо техники» закрепляется на спине человека при помощи специального блока.

Как использовать разработку в различных областях, японские ученые пока не сообщили. Презентация роборук пройдет на конференции SIGGRAPH 2018.

Виктория Озерова