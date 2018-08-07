Стоимость и «фишки» Samsung Galaxy Note 9 подтвердились

Устройство порадует флагманскими характеристиками и повышенной защитой.

Благодаря утечкам информации перед официальным релизом смартфона Samsung Galaxy Note 9, который состоится уже в течение нескольких дней, подтвердились слухи о «фишках» данного гаджета, а также о его стоимости. Данный флагман будет по карману лишь самым зажиточным россиянам, так как его ценник на старте продаж может достичь 90 тысяч рублей. Однако, за столь высокую цену Samsung предлагает аппарат с шестью Гб оперативной, 128 Гб внутренней памяти, дисплеем, созданным по технологии AMOLED в диагональю в 6,4 дюйма, а также двойным модулем основной камеры.

Фронтальная камера Galaxy Note 9 представлена матрицей на восемь Мп, а основной сенсор получит возможность съёмки видео с частотой кадров в 960 fps при разрешении HD. Кроме того, среди основных «фишек» флагмана числится использование специального стилуса в качестве пульта дистанционного управления приложениями, камерой и многим другим. Специалисты также напомнили о том, что смартфон получил защиту от влаги, от пыли, а также блокировку устройства по радужной оболочке глаза владельца девайса.

Александр Вест