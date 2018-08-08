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| | Смартфон Xiaomi Pocophone F1 «не дотянул» до лидерства в AnTuTu

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 «не дотянул» до лидерства в AnTuTu

Сегодня, 02:30

«Убийца» iPhone X набрал 285 тысяч баллов, но ему все равно не хватило трех тысяч, чтобы обойти Black Shark.

 

Уже в конце осени пройдет презентация смартфона Xiaomi Pocophone F1, и специалисты AnTuTu провели тестирование гаджета и выставили ему оценки. Девайс, который журналисты уже окрестили «убийцей» iPhone X, обошел 99 процентов «своих сородичей», но все равно «не дотянул» до лидерства в AnTuTu. Xiaomi Pocophone F1 получил процессор Snadpragon 845, основную 20 Мп камеру и фронтальную с инфракрасной подсветкой и системой сканирования лица, 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и аккумулятор на 4000 мАч. Смартфон будет доступен в двух версиях: с 6/64 Гб памяти и с 8/128 Гб. Все это обеспечило ему 285 тысяч баллов в AnTuTu, но ему не хватило всего три тысячи, чтобы обогнать Black Shark.

Отмечается, что стоимость базовой версии Xiaomi Pocophone F1 будет составлять 420 долларов, а продвинутой – 460 долларов, что делает гаджет самым дешевым среди смартфонов с Snadpragon 845.


Виктория Озерова
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