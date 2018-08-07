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| | Xiaomi запретила Redmi 6 Pro и Mi 6x возвращать старую прошивку

Xiaomi запретила Redmi 6 Pro и Mi 6x возвращать старую прошивку

Сегодня, 15:34

Специфическая функция появилась в новой версии фирменной оболочки MIUI 10. Обновление уже вышло для 40 смартфонов китайского производителя.

 

Вот уже несколько недель компания Xiaomi проводит обновление фирменной прошивки смартфонов до версии MIUI 10. За прошедшую неделю в списке девайсов появилось 11 моделей, которые теперь также могут провести замену прошивки, среди них: Xiaomi Mi 4, Redmi Note 3, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X MTK Edition и Redmi 4. Вместе с этим владельца некоторых устройств, в частности моделей Redmi 6 Pro и Mi 6x, пожаловались в Сети, что Xiaomi запретила им возвращать старую версию прошивки. О довольно специфической функции anti-rollback также сообщили некоторые зарубежные специализированные издания. Отмечается, что попытки «обойти» anti-rollback могут привести к полной блокировке смартфона.

Разработчики Xiaomi уже прокомментировали ситуацию. Они отметили, что новая функция призвана гарантировать безопасность смартфонам и стабилизировать работу ОС.


Виктория Озерова
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