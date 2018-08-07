«Живое» фото iPhone 9 показывает увеличенную одинарную камеру

В Сети появилось «живое» фото смартфона iPhone 9, на котором запечатлена верхняя часть задней панели гаджета.

Снимок показывает увеличенную одинарную камеру, замечательный объектив и датчик изображения. iPhone 9 является самым дешевым мобильным устройством, которые представит компания-разработчик Apple в сентябре. Новинку оснастят ЖК-экраном размером 6,1 дюйма. iPhone 9 предстанет перед покупателями с одной камерой в отличие от своих старших моделей. Аналитики предрекают большой спрос на данный телефон, поскольку он является сочетанием оптимальных технических характеристик и умеренной стоимости. Производители создали более крупный модуль камеры, поэтому качество фотографий должно оставаться на высоте. Официальная презентация линейки состоится в сентябре.

Конкурент Google доказал, что одинарные камеры способны делать отличные снимки и видео. Поэтому опасения некоторых экспертов по поводу сильной потери качества фото являются необоснованными.

Домбровский Сергей