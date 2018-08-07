«Придется продать почку»: iPhone X Plus будет стоить не менее 1200 долларов

Apple, по всей видимости, не сомневаются в успешности своего грядущего флагмана, именно поэтому ставят такую высокую стоимость на девайс.

Информацией об этом поделились представители корейского издания The Bell, которое разместило отчет от поставщиков на комплектующие для iPhone 2018 года выпуска. Именно после этого в сети разгорелась оживленная дискуссия на тему того, что фанатам продукции, по всей видимости, «придется продать почку», ведь iPhone X Plus будет стоить, по меньшей мере, 1200 долларов.

Близкие к компании источники отмечают, что в планы Apple входит выпуск довольно габаритного 6,46-дюймового устройства. Учитывая, что габариты iPhone X Plus за счет безрамочного форм-фактора не будут превышать модель iPhone 8 Plus, то у нового флагмана есть все шансы на, чтобы стать самым популярным смартфоном для компании.

Прогнозы поставщиков подтверждаются также и количеством дисплеев. Apple заказала у производителя 45 миллионов матриц на 6,46 дюйма, 25 миллионов для обновленного iPhone X с экраном 5,8 дюймов и 30 миллионов панелей LCD для бюджетного iPhone с экраном в 6,1 дюйма, о котором пока ничего неизвестно.

Николай Офицеров