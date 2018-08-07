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| | Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин

Сегодня, 13:06

Индустрия игрушек для взрослых готова удовлетворить потребности женщин.

Эксперты выразили уверенность в том, что секс-куклы, сделанные по образу и подобию мужчин, вскоре смогут полностью заменить представителей мужского пола. Специалисты компании Sintethics заявили о том, что женщины, опробовавшие в деле их фирменную продукцию, якобы не почувствовали почти никакой разницы между искусственным любовником и реальным половым партнёром. По словам экспертов, реалистичные роботы, в отличие от настоящих мужчин, могут продержаться столько, сколько необходимо женщине, не стесняя её потребностей из-за своих биологических особенностей. Заметим, на данном этапе производства Sintethics создаёт роботов с имитацией кожи, на которой есть не только волосы, но и щетина, что придаёт большую реалистичность предварительным ласкам.

Кроме того, роботов оснащают искусственным интеллектом, способным поддерживать «живой» разговор, поэтому многие женщины предпочтут «умную» секс-куклу своим мужьям, не проявляющим к ним должное внимание.


Александр Вест
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