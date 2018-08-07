Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР

Многие творения советских инженеров были скопированы Западом.

Эксперты рассказали о самых лучших гаджетах, сделанных мастерами в СССР для ведения профессионального шпионажа. Недавно на одном из престижных аукционов в Великобритании была распродана коллекция из шпионских мини-камер, созданных советскими инженерами. К всеобщему удивлению, некоторые устройства, предназначенные для специалистов КГБ, всё ещё прекрасно работали. Однако, в СССР создавались не только микроскопические камеры, но и многие другие устройства, которым позавидовал даже Джеймс Бонд. Так, для прослушивания планов правительства США в Советском Союзе был сделан деревянный герб американского государства, в который внедрили микрофон рекордно малых размеров, его удалось обнаружить лишь через семь лет.

Кроме того, в СССР также производили зонты с отравляющими дротиками, портсигары, оборудованные стрелковым модулем, действующим практически беззвучно. Также специалисты вспомнили о пистолете, скрытом в обычной, не первый взгляд, помаде, и монетках, которые при особом сдвиге открывали тайное внутреннее отделение.

Александр Вест