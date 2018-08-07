Эксперты объяснили, почему лучшие гаджеты не появляются в России

Аналитики раскрыли покупательную способность россиян.

Эксперты поспешили объяснить, почему лучшие гаджеты от ведущих производителей техники попросту не появляются на рынке в России. По мнению аналитиков, многие компании не видят смысла в продвижении своих устройств на территории РФ, так как россияне отличаются крайне малой покупательной способностью. За свой модульный смартфон Fairphone просит у любителей эксклюзивных гаджетов порядка 600 евро, однако, при средней зарплате россиян в 27 тысяч рублей данный ценник уже не кажется столь актуальным. Специалисты подчеркнули, что порадовать себя премиальными смартфонами и планшетами могут отчасти лишь жители столицы и некоторых других городов, в то время как остальных россиян заботит лишь вопрос выживания.

Также многие гаджеты остаются недоступными для жителей России из-за серьёзной налоговой системы, включающей 18% НДС, а также налог на обязательную сертификацию, достигающую порой 155 от стоимости продукта. Кроме того, ФСБ ограничивает ввоз продукции, которая может считаться потенциальными шпионскими устройствами, из-за чего россияне не могут приобрести всевозможные термостаты, камеры и смартфоны.

Александр Вест