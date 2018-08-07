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| | Во всем виноваты Apple: Из-за успеха iPhone X остальные смартфоны будут стоить так же дорого

Во всем виноваты Apple: Из-за успеха iPhone X остальные смартфоны будут стоить так же дорого

Сегодня, 09:07

Узнать это удалось в ходе последних аналитических исследований. Эксперты сошлись на мысли, что средний ценник на смартфон после этого вырастет.

 

Случиться такой результат может хотя бы потому что покупатели продемонстрировали Apple, который все пользователи обычно обвиняют во всех «смертных грехах», что готовы платить за их технологии серьезные деньги.

Бюджетный сегмент, как оказалось, интересен далеко не всем, потому из-за успеха iPhone X смартфоны, производимые остальными компаний могут стоить так же дорого. Аудитория поклонников Apple нисколько не расстраивается относительно того, что с каждой новой модификацией телефон становится все дороже.

Тем не менее, большинство аналитиков сходится во мнении, что в вопросах ценообразования Apple серьезно завышают оценку стоимости своих девайсов, однако схема эта, по всей видимости работает и купертиновцы не намерены ей пренебрегать. В пример эксперты приводят первоначальные ценники на флагманы практически всех прямых конкурентов Apple, вроде Samsung, Huawei и OnePlus. Меньшей всего за это время подорожали флагманские модели Galaxy S от Samsung, прибавив в цене 15 процентов. Huawei подняли ценник на 33 процента, а OnePlus решили обогнать остальных, но в повышении цен плюс 42 процента.


Николай Офицеров
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