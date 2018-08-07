Google выпустила Android 9.0 Pie раньше назначенного срока

Протестировать обновленную версию операционной системы Android уже можно на мобильных устройствах Pixel.

Финальную версию ОС Android 9.0 корпорация Google презентовала 6 августа. Сборку назвали Pie. Новый продукт компания выпустила раньше назначенного срока, а точнее на две недели раньше, чем планировалось изначально.

Разработчики уверяют, что Android 9.0 Pie сможет повысить производительность смартфонов. С помощью адаптивной батареи программное обеспечение определит приложения, которые используются чаще, и регулировать заряд для работы данных служб. Кроме того, устройство будет выставлять показатели на автомате, запоминая особые предпочтения владельца гаджета.

Android 9.0 Pie отличается от предшественников новыми возможностями - App Actions и App Slices. Первая функция с помощью интерфейса приложений покажет юзеру наиболее популярные действия в каждом индивидуальном случае. С помощью второй функции приложения смогут взаимодействовать между собой.

Безопасность и конфиденциальность в новой ОС усилена. Теперь автономный доступ для приложений к камере, микрофону и другим службам закрыт. Окончательной сборкой Android 9.0. уже могут воспользоваться владельцы смартфонов Pixel и Essential Phone.

Мирослава Донцова