В Китае создали первый в мире водонепроницаемый ноутбук

Представлен он был в ходе выставке в сфере компьютерных игр и цифровых развлечений ChinaJoy, которая является крупнейшей на всей территории Азии.

Первый в мире водонепроницаемый ноутбук, защищенный по стандарту IP68, был представлен китайской компанией Raytheon. Данный девайс, как описывали его разработчики, обладает крайне высокой степенью защиты для подобных устройств. Также отмечалось, что Raytheon UNCIA, что в переводе означает «снежный барс», является концептуальной подоплекой.

Конструкция аппарата не только предотвращает попадание внутрь пыли и воды, но также и позволяет погрузить его в жидкость на глубину до метра в течение довольно длительного времени без опасности нанести устройству серьезный вред. Именно это было показано в ходе презентации.

UNCIA отличается не только своими защитными функциями, но также и тем, что он является самым легким ноутбуком среди 13-дюймовых моделей. Его вес составляет всего 1,1 килограмма, а толщина чуть более 12,7 миллиметров. Производитель смог достичь данной характеристики благодаря низковольтной платформе Intel Core восьмой генерации.

Устройство оснащается топовым для данной линейки процессором Core i7 на четыре ядра и восемь потоков. Имеется возможность разгона до 4 Ггц.

Николай Офицеров