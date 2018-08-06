Яндекс купит сервис для такси «Оптеум»

«Яндекс Такси» купит компанию «Оптеум», разрабатывающую сервисы для менеджемента таксопарков онлайн. В будущем программу Оптеума интегрируют в «Диспечерскую».

Сервисы «Оптеум» дают возможность владельцам таксопарков подсчитывать плату и надбавки шофёрам, оптимизировать работу других работников, а также компоновать финансовые отчёты. Команда «Оптеум» создала один из лучших на рынке продуктов для автоматизации почти всех безнес-процессов таксопарков любого размера.

«Оптеум» работает уже с 2012 года, и успели интегрировать свои программы в более 200 таксопарков России. Главный офис компании располагается в Набережных Челнах.

На данный момент за пользование сервисами «Оптеум» придётся выкладывать из кошелька по 10 тыс рублей в месяц. Покупка Яндексом «Оптеум» означает, что пользоваться всеми этими сервисами можно будет свободно всем желающим без дополнительной платы. Подробные детали самой сделки пока неизвестны.

Святослав