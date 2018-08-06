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| | Стала известна новая дата релиза смартфонов от Google

Стала известна новая дата релиза смартфонов от Google

Вчера, 18:25

Появились новые сведения о сроках релиза смартфонов от Google – Pixel3 и Pixel 3 XL. Событие намечено на 4 октября, в отличие от предполагаемого ранее 8 ноября.

Компания Google огромна и имеет свои официальные представительства почти во всех развитых странах мира. Довольно сложно держать секретную информацию, особенно когда она должна раскрыться всеми одновременно в один день. На рекламной площадке Famebit, созданной для взаимодействия брендов с ютуберами, пользователь заметил дату анонса новинки. Так как Famebit принадлежит корпорации, то можно сказать, что Google использовала неофициальный канал для оповещения даты релиза, и вызвать дополнительный итерес к продукту. Есть вероятность что новость – фейк, но она довольно низкая. В прошлом году прошлые модели смартфонов были анонсированы также 4 октября, это ещё сильнее укрепляет веру в правдивость этой даты.

Точную цену на гаджеты пока не называли, однако по предположению специалистов она будет соизмерима с ценой топового флагмана от Apple. У большой версии новинки будет безрамочное оформление и вырез под двойную селфи камеру. Как малая, так и большая версия устройства будут обладать четырьмя камерами. А также улучшенные батареи в сравнении с прошлыми версиями и рядом других улучшений.


Святослав
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