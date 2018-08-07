LG выпустила новый защищенный смартфон Q8

Гаджет получил от производителя дисплей FullVision на 6,2 дюйма и процессор Qualcomm Snapdragon 450.

Южнокорейский технологический гигант LG презентовал защищенный смартфон Q8. Аппарат является альтернативой тем, кто не имеет возможности приобрести флагман LG V35 ThinQ. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, внедренной – 64 Гб. Разработчики вместили в смартфон секцию для установки карты памяти.

Основная камера Q8 является одинарной с 16-мегапиксельным датчиком и механизмом фазового автофокуса. Ниже находится дактилоскопический сенсор, фронтальная камера может порадовать только 5 Мп. Хорошими дополнениями стало соответствие военному стандарту США MIL-STD 810G и степень защиты IP68. Отныне смартфон LG можно с легкостью опускать в воду, а также не бояться падения на асфальт или землю. Объем аккумулятора составляет 300 мАч, стоимость Q8 – 480 долларов.

Ранее стало известно, что LG в первые шесть месяцев нынешнего года опередила Samsung по доходности, заработав 1,7 миллиарда долларов, тогда как у конкурента следующие показатели: 710 миллион. Успех компании можно объяснить умением опережать оппонентов в сегменте качественной продукции и более низких ценах на нее.

Никита Готский