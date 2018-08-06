Неизвестный вирус атаковал тайванский завод по производству iPhone

В пятницу работа компьютеров на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. была парализована. Все фабрики должны возобновить производство уже в понедельник.

Накануне тайванский завод по производству iPhone Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в сообщении проинформировал, что в прошедшую пятницу фабрики атаковал неизвестный вирус. Уточняется, что степень заражения варьировалась от фабрики к фабрике, и специалисты сразу не смогли установить его природу. В сообщении отмечалось, что впервые атаке подверглись устройства на производственном уровне. Специалисты подсчитали, что этот инцидент вызовет задержку в выпуске полупроводников и процессоров, что отобразиться на доходах, а именно – за третий квартал на три процента и на процент валовой прибыли.

В понедельник TSMC проинформировал, что работоспособность на 80 процентах фабрик была восстановлена, и к концу понедельника заработают они все. Причиной сбоя назвали ошибку в процессе установки программного обеспечения для нового оборудования.

Виктория Озерова