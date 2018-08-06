Apple удалила подкасты из iTunes о «теориях заговора»

Популярная американская компания Apple удалила из iTunes почти все подкасты журналиста и известного конспиролога Алекса Джонса.

В компании прокомментировали ситуацию, сказав, что они заранее предупредили журналиста о своём намерении. В компании отметили, что они гарантируют пользователям безопасную информационную среду, а материалы Джонса нарушают политику компании. А именно то, что в компании запрещены «языки вражды и ненависти» и продвижение насилия. Также не терпят оскорблений в сторону ЛГБТ-сообществ, мусульман и иммигрантов.

Джонс основатель сайта Infowars, на котором размещаются «теории заговора», по типу, что терракты 11 сентября организовывали сами США, о других тайных операциях, что высадка на Луну – ложь, и так далее.

Google и Facebook также заблокировали этот сайт, так как он протеворечит и их правилам, которые в этом аспекте схожи с Apple.

Святослав