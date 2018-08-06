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| | Правительство озвучило сумму вложений в перевод смартфонов чиновников на российскую OC

Правительство озвучило сумму вложений в перевод смартфонов чиновников на российскую OC

Сегодня, 15:21

Новый проект властей обойдется казне в 160 миллиардов рублей, его осуществление закончится ближе к 2021 году.

Почти восемь миллионов чиновников будут переведены на смартфоны с отечественной ОС Sailfish, стоимость тарифа с использованием таких гаджетов составит чуть более 13 000 рублей в год на человека. Минфин также намерен предоставить 2,3 миллиарда рублей на доработку операционной системы. Переход на российскую ОС профинансируют госкомпании, местное правительство, будут выделены денежные ресурсы из госбюджета.

Sailfish создавалась финской компанией Jolla, мажоритарную долю которых приобрела компания ECH. Доработала программу «Открытая мобильная программа», большая часть акций которой принадлежит «Ростелекому».

В июле ФАС принудила создателей мобильной техники внедрять в них мобильные приложения, созданные в РФ. В Госдуме считают, такая инициатива службы создаст положительные условия для конкуренции на рынка OC, предлагая властям доработать вопрос, чтобы нововведение не привело к подорожанию гаджетов в стране.


Никита Готский
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